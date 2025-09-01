Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавший из России комик Дмитрий Романов заявил, что не хотел бы жить в США

Юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах. С таким мнением он выступил в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах. С таким мнением он выступил в видеоролике, опубликованном на YouTube.

— Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя как человека, живущего в США, — добавил Романов.

Однако он не объяснил, почему он считает Штаты не подходящими ему для жизни.

С проблемами в США сталкиваются и другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.

На дорогую жизнь жалуются и в других странах. Так, переехавший в Израиль Антон Привольнов, бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале, рассказал о высоких ценах в этой стране.

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.