Уехавший из России комик Дмитрий Романов заявил, что не хотел бы жить в США

Юморист и стендап-комик Дмитрий Романов, который уехал из России в Португалию, заявил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах. С таким мнением он выступил в видеоролике, опубликованном на YouTube.
— Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя как человека, живущего в США, — добавил Романов.
Однако он не объяснил, почему он считает Штаты не подходящими ему для жизни.
С проблемами в США сталкиваются и другие знаменитые люди. Так, комик Данила Поперечный* и его жена, блогер Полина Чистякова, рассказали о высокой стоимости жизни в Лос-Анджелесе и «переоцененной» медицине в Соединенных Штатах. Пара отметила отсутствие привычной для россиян возможности записаться напрямую к узкому специалисту — только к терапевту, к которому запись может занять месяц.
На дорогую жизнь жалуются и в других странах. Так, переехавший в Израиль Антон Привольнов, бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале, рассказал о высоких ценах в этой стране.
*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.