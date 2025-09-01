Ричмонд
IFS: люди стали реже заниматься сексом

Эксперты IFS (Institute for Family Studies) пришли к выводу, что совершеннолетние американсцы стали реже заниматься сексом.

37 процентов респондентов сказали, что занимаются сексом еженедельно или чаще. В 1990-х годах таковых было не менее 50 процентов в ходе каждого из таких опросов.

24 процента опрошенных моложе 29 лет заявили, что секса у них не было, по меньшей мере, год, с 2010 года количество таковых увеличилось примерно вдвое.

