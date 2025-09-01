Губерниев с иронией оценил возможное возвращение братьев-биатлонистов Бё

Йоханнес Бё является пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону. Буквально минувшей зимой он заявил о завершении своей карьеры, но в преддверии очередной Олимпиады внезапно поменял решение. В январе норвежец говорил, что он намеревался продолжать соревнования еще год, но, для того чтобы попасть на Олимпиаду, ему потребуется приложить огромное количество сил.