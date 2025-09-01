Компания AB InBev Efes сменит название в РФ на «Напитки вместе»

Пивоваренная компания AB InBev Efes планирует сменить коммерческие название в России на «Напитки вместе». Об этом заявил генеральный директор предприятия Николай Тюрников.
«За новым именем остаются та же команда, те же высокие стандарты и сильный портфель брендов. Переход на новое наименование пройдет максимально гладко и не отразится на бизнес-процессах», — говорится в заявлении пресс-службы компании.
Пивоваренная компания также представила свой обновленный логотип. Тюрников отметил, что AB InBev Efes продолжит выполнять текущие обязательства компании перед партнерами и потребителями. Изменение коммерческого названия не окажет влияния на портфель брендов предприятия, а также ее доступность на рынке.
Ранее KP.RU сообщал, что сеть ресторанов быстрого питания Subway провела ребрендинг, сменив название в России на Subjoy.