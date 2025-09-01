Ричмонд
Никто из россиян не смог выйти в четвертьфинал US Open в одиночном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Екатерина Александрова завершили выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США, проиграв в четвёртом круге.

Источник: Life.ru

Рублёв в трёх сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 5:7, 3:6, 4:6. Александрова в двух партиях проиграла второй ракетке мира полячке Иге Свёнтек со счётом 3:6, 1:6.

Таким образом никто из россиян не смог выйти в четвертьфинал US Open в одиночном разряде. Борьбу за титул в парном разряде продолжают Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее Life.ru рассказывал, что вылетевшего в первом круге Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи за поведение на US Open. Всему виной стал скандал с фотографом, который вышел на корт до завершения матча.