Bild: Араб толкнул под локомотив подростка-беженку с Украины в Германии

В немецком Фридланде в Нижней Саксонии погибла 16-летняя беженка с Украины Лиана Кассай, которую толкнул под поезд 31-летний араб Мухаммад А. Об этом сообщил немецкий портал Bild.

По данным журналистов, убийство произошло 11 августа, когда украинка возвращалась домой после занятий и ждала на перроне свой поезд. В этот момент Мухаммад А. толкнул ее под колеса локомотива, двигавшегося со скоростью около 100 километров в час.

В этот момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой. Когда Кассай толкнули, мужчина понял, что что-то случилось и сразу же позвонил родителям внучки. Когда те с полицией и врачами прибыли на станцию, Кассай уже умерла.

Полиция задержала Мухаммада А., но затем отпустила из-за вероятности несчастного случая. Потом ДНК-экспертиза нашла следы мужчины на теле подростка, подозреваемого арестовали, передает «Российская газета».

