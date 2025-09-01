Суд оштрафовал москвичку за репост мультика с высмеиванием Гитлера

При этом подчеркивается, что сама женщина в суд не являлась. Тем не менее, факт ее вины все-таки доказали. Все было сделано с помощью рапорта, предоставленного центром по противодействию экстремизму. Суммарно на москвичку составили девять протоколов за демонстрацию нацисткой символики. Общая сумма штрафов достигла 13,5 тысяч рублей.