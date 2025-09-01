Суд оштрафовал москвичку за репост мультика с высмеиванием Гитлера

В Москве суд оштрафовал местную жительницу за репост на свою страницу в соцсети мультфильма про Дональда Дака, в котором высмеивается Гитлер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Решение по делу женщины выносил Бабушкинский суд Москвы. Тот постановил, что, сделав репост, женщина фактически допустила публичное демонстрирование нацистской символики. Поэтому теперь должна выплатить штраф в размере полутора тысяч рублей.
«Допустила публичное демонстрирование в сети “Интернет” на персональной странице… материалов, находящихся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика, то есть совершила правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 КРФоАП», — говорится в материалах суда.
При этом подчеркивается, что сама женщина в суд не являлась. Тем не менее, факт ее вины все-таки доказали. Все было сделано с помощью рапорта, предоставленного центром по противодействию экстремизму. Суммарно на москвичку составили девять протоколов за демонстрацию нацисткой символики. Общая сумма штрафов достигла 13,5 тысяч рублей.
Тем временем похожие события развернулись в Крыму. Там привлекут к ответственности сторонника нацизма, публично поддержавшего подрыв Крымского моста. На данный момент мужчина уже задержан. Ему грозит до семи лет колонии.