Несогласованный суточный рейв Глюкозы возмутил жителей Кронштадта

Глюкоза на рейве в Кронштадте. Видео © Telegram / SHOT.
Рейв начался 30 августа и завершился на следующий день. Глюкоза выступила в новом образе. Она исполняла новые песни под электронные биты и выполняла акробатические этюды на сцене. В районной администрации отметили, что власти не согласовывали проведение фестиваля. При этом там подчеркнули, что место проведения является частной собственностью.
Местные жители неоднократно звонили в полицию, чтобы остановить организаторов и снизить уровень шума. Однако, по их словам, эти попытки оказались безрезультатными. Прокуратура собирается составить протокол против организаторов рейва за нарушение закона о тишине.
Ранее Life.ru сообщал о задержании пяти человек за наркотики на вечеринке в ресторане в Санкт-Петербурге. Наркотические вещества обнаружили в вестибюле и туалетах ресторана Veter, совладельцами которого являются Ксения Собчак и Антон Пинский.