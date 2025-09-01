Несогласованный суточный рейв Глюкозы возмутил жителей Кронштадта

Рейв начался 30 августа и завершился на следующий день. Глюкоза выступила в новом образе. Она исполняла новые песни под электронные биты и выполняла акробатические этюды на сцене. В районной администрации отметили, что власти не согласовывали проведение фестиваля. При этом там подчеркнули, что место проведения является частной собственностью.