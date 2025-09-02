Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьёзной угрозе за последние 100 лет

По словам Мадуро, речь идёт об угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.

«Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну», — сказал он, комментарий прозвучал в ходе пресс-конференции.

По словам Мадуро, за давление на Венесуэлу, а также дестабилизацию положения в государствах Латинской Америки несёт ответственность госсекретарь США Марко Рубио. В частности, Рубио планирует развязать «кровопролитие и запятнать кровью фамилию Трампа, начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа к «миру и дружбе».

Президент Венесуэлы назвал угрозу вторжения «чрезмерной, неоправданной и абсолютно преступной». Он подчеркнул, что в стране «объявлена максимальная готовность к обороне».

Ранее Мадуро заявил о победе Российской Федерации в борьбе с гегемонией Запада.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше