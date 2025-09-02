Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьёзной угрозе за последние 100 лет

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что страна подвергается самой большой за 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединённых Штатов.
«Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну», — сказал он, комментарий прозвучал в ходе пресс-конференции.
По словам Мадуро, за давление на Венесуэлу, а также дестабилизацию положения в государствах Латинской Америки несёт ответственность госсекретарь США Марко Рубио. В частности, Рубио планирует развязать «кровопролитие и запятнать кровью фамилию Трампа, начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».
Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа к «миру и дружбе».
Президент Венесуэлы назвал угрозу вторжения «чрезмерной, неоправданной и абсолютно преступной». Он подчеркнул, что в стране «объявлена максимальная готовность к обороне».
Ранее Мадуро заявил о победе Российской Федерации в борьбе с гегемонией Запада.