Дания противится незаменимому: как страна пытается отказаться от российского газа

Дания выступила с инициативой обязать импортеров газа предоставлять подтверждение страны его происхождения. Данная мера направлена на полное исключение российских энергоносителей из европейских поставок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ.
«Предполагается, что природный газ, поступающий в Европейский союз через границы или точки пересечения с Россией или Белоруссией, а также по газопроводу “Турецкий поток”, экспортируется, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлены однозначные доказательства обратного», — передает агентство.
Таким образом Евросоюз планирует заблокировать возможные пути поставок российского газа на свой рынок после потенциального полного запрета на закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ, который может быть введён к 2027 году.
Однако вопреки попыткам отказаться от российского газа, поставки российского СПГ в Европу в 2024 году выросли по сравнению с 2020 более чем на 5 млн тонн. Это подтверждает сохраняющуюся зависимость Европы от российских ресурсов, несмотря на все попытки ее снизить.