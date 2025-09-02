Дания противится незаменимому: как страна пытается отказаться от российского газа

Однако вопреки попыткам отказаться от российского газа, поставки российского СПГ в Европу в 2024 году выросли по сравнению с 2020 более чем на 5 млн тонн. Это подтверждает сохраняющуюся зависимость Европы от российских ресурсов, несмотря на все попытки ее снизить.