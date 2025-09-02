Народный календарь. Почему 5 сентября нельзя давать деньги в долг

При этом 5 сентября не следует давать денег в долг, потому что вместе с ними можно отдать свой покой и удачу. В эту дату нельзя устраивать шумных праздников, за исключением свадеб, так как Лупп умер смертью мученика. 5 сентября также нельзя стричь волосы, иначе вместе с ними можно сократить и свою жизнь.