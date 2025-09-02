Ричмонд
Народный календарь. Почему 5 сентября нельзя давать деньги в долг

Православные 5 сентября чтут память святого Луппа. К этому времени поспевает брусника, поэтому в народе этот день прозвали Луп Брусничник.

Эти ягоды собирали, использовали в качестве начинки для выпечки, делали варенье и настойки. Считалось, что брусника помогает при простуде или других болезнях.

Согласно поверьям, в эту дату нужно заниматься повседневными делами, и тогда день пройдет спокойно и без потрясений. Также считается, что эта дата благоприятна для проведения свадьбы.

При этом 5 сентября не следует давать денег в долг, потому что вместе с ними можно отдать свой покой и удачу. В эту дату нельзя устраивать шумных праздников, за исключением свадеб, так как Лупп умер смертью мученика. 5 сентября также нельзя стричь волосы, иначе вместе с ними можно сократить и свою жизнь.

Приметы погоды:

Заморозки ударили — снег ляжет раньше срока.

Если весь день солнечно, значит осень будет теплой.

Если паутина летает высоко — зима будет суровой, низко — теплой.

Гром гремит — осень будет теплой, а зима — морозной.

Именины отмечают: Федор, Павел, Иван, Николай.