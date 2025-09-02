Ричмонд
День прокола ушей и День иного взгляда: какие праздники отмечают в России и мире 2 сентября

День прокола ушей.

День прокола ушей отмечается в честь самого распространенного вида пирсинга. Люди прокалывают себе уши с древнейших времен: в каких-то культурах это считалось признаком принадлежности к знатному роду, а в каких-то уши прокалывали и мужчины, и женщины. Серьги носили пираты, казаки, африканские жрецы и многие другие, а в XX веке прокалывание ушей стало популярно среди представителей разных субкультур.

День иного взгляда.

День иного взгляда, появившийся в США, отмечается в первый вторник сентября. В этот праздник следует заняться уборкой в своем доме, в процессе которой необходимо взглянуть на свои вещи по-другому: подумать, какие предметы вам уже давно не нужны. Те вещи, от которых вы готовы отказаться, можно подарить своим друзьям и родственникам либо отдать на благотворительность.

День кокоса.

В День кокоса принято есть этот фрукт просто так, пить его сок, а также делать торт или любую другую выпечку с кокосовой стружкой. Можно поесть шоколадную плитку и батончик с кокосовым наполнителем или любую другую сладость со вкусом этого фрукта.