День прокола ушей и День иного взгляда: какие праздники отмечают в России и мире 2 сентября

2 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День прокола ушей, День иного взгляда и Всемирный день кокоса.
День прокола ушей.
День прокола ушей отмечается в честь самого распространенного вида пирсинга. Люди прокалывают себе уши с древнейших времен: в каких-то культурах это считалось признаком принадлежности к знатному роду, а в каких-то уши прокалывали и мужчины, и женщины. Серьги носили пираты, казаки, африканские жрецы и многие другие, а в XX веке прокалывание ушей стало популярно среди представителей разных субкультур.
День иного взгляда.
День иного взгляда, появившийся в США, отмечается в первый вторник сентября. В этот праздник следует заняться уборкой в своем доме, в процессе которой необходимо взглянуть на свои вещи по-другому: подумать, какие предметы вам уже давно не нужны. Те вещи, от которых вы готовы отказаться, можно подарить своим друзьям и родственникам либо отдать на благотворительность.
День кокоса.
В День кокоса принято есть этот фрукт просто так, пить его сок, а также делать торт или любую другую выпечку с кокосовой стружкой. Можно поесть шоколадную плитку и батончик с кокосовым наполнителем или любую другую сладость со вкусом этого фрукта.