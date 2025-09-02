День прокола ушей и День иного взгляда: какие праздники отмечают в России и мире 2 сентября

День иного взгляда, появившийся в США, отмечается в первый вторник сентября. В этот праздник следует заняться уборкой в своем доме, в процессе которой необходимо взглянуть на свои вещи по-другому: подумать, какие предметы вам уже давно не нужны. Те вещи, от которых вы готовы отказаться, можно подарить своим друзьям и родственникам либо отдать на благотворительность.