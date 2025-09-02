«Италии стоит поучиться у русских»

Я была в России еще совсем-совсем маленькой, но помню эту поездку, как и все последующие. Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду. И вообще, я чувствую себя наполовину русской. Мне очень некомфортно из-за сложившейся политической ситуации в Италии и в Европе в целом. Я аполитична, никого не поддерживаю, потому что не особо слежу за этой сферой. Поэтому причины у меня в основном личные. Они связаны с семьей и моими корнями в России. Прежде всего, я деятель искусства и верю в творчество.