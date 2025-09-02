«Италии стоит поучиться у русских»

Старшая дочь знаменитой актрисы Орнеллы Мути хочет стать гражданкой России. Найке Ривелли утверждает, что политическая обстановка в Европе и травля на родине сильно осложняет положение семьи в Италии, несмотря на заслуги Мути в кинематографе и музыкальную карьеру Найке. В эксклюзивном интервью «Известиям» певица рассказала, что ей посоветовал Никас Сафронов, зачем она перепела «Калинку» и где планирует купить дом.
«Чувствую себя наполовину русской».
— Вы заявили, что намерены обратиться за российским гражданством. Назовите три главные причины этого решения — личные, культурные и политические.
— Основная причина, по которой я подала заявление на получение российского гражданства, заключается в том, что я наполовину русская, наполовину итальянка. У меня есть родственники в России. Например, моя прабабушка по маме жила в Санкт-Петербурге. А бабушка, Илзе Рената Краузе, всегда рассказывала о вашей стране. С самого раннего детства у меня остались прекрасный воспоминания.
Я была в России еще совсем-совсем маленькой, но помню эту поездку, как и все последующие. Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду. И вообще, я чувствую себя наполовину русской. Мне очень некомфортно из-за сложившейся политической ситуации в Италии и в Европе в целом. Я аполитична, никого не поддерживаю, потому что не особо слежу за этой сферой. Поэтому причины у меня в основном личные. Они связаны с семьей и моими корнями в России. Прежде всего, я деятель искусства и верю в творчество.
— Вы и ваша мать Орнелла Мути анонсировали творческие проекты, в том числе музыкальные. Расскажите подробнее: чего ждать российской публике и когда?
— У нас много проектов с русскими, и один из них — мой грядущий приезд в Москву. Я собираюсь исполнить песню L'Italiano. Кристиано Минеллоно, написавший слова для Тото Котуньо, разрешил мне сделать кавер на эту композицию. Будет очень грустно, если не получится привезти ее в Россию. А еще мы сделали версию с отрывком из русской народной песни «Калинка». Так что я с нетерпением жду возможности приехать и спеть L'Italiano.
— Вас часто видят в России на культурных площадках — от Московской недели моды до Всемирного фестиваля молодежи. Что именно в российской культурной среде вы считаете своим домом?
— Что делает Россию такой особенной? Всё. Россия — невероятная страна с удивительным народом, поразительным поколением молодых людей и девушек, полных энтузиазма. Они впитали в себя богатую культуру своей родины. Я испытываю особые чувства, когда приезжаю в Россию. Мне кажется, что нас здесь любят, принимают, понимают. А в Италии в последнее время ощущаю это все реже, учитывая нынешнюю политическую и государственную ситуацию.
«Поездки в Россию имеют для нас огромное значение».
— Критики в Италии трактуют ваши визиты как «политические». Вы отвечали, что «искусство нейтрально». Где проходит граница между культурной дипломатией и политикой для артиста?
— Думаю, переломным моментом стала политика, потому что в последние годы мы часто посещали Россию, чтобы поддержать друзей. У нас много подруг, которые занимаются модой. Это талантливые русские дизайнеры Ульяна Сергеенко, Ирена Сопрано и ее бренд Solangel, Галина Подзокло, основательница бренда сумок Pepfer Вера Прокина.
Наша семья тоже ездила работать в Россию. И нас очень за это критиковали в Италии. Меня это сильно расстраивает. Мы наполовину русские, поэтому поездки в Россию имеют для нас огромное значение. Это важно для нашей культуры, для семьи, для работы и для наших друзей. На мой взгляд, несправедливо, что Италия так наказала нас, раскритиковав за поездки в Россию.
— Вы подчеркиваете свои русские корни. Как семейная история повлияла на ваш выбор?
— Помимо общих корней у нас много русских друзей. Наш агент Жанна, художник Никас Сафронов, многие другие деятели искусства, с которыми мы дружим, посоветовали нам с мамой подать заявление на российское гражданство. Этим мы и занимаемся!
— Если вы получите российское гражданство, где планируете базироваться — в Москве или в Санкт-Петербурге?
— Я хочу больше путешествовать по России. Может быть, мы купим здесь дом. Не знаю, возможно, в Санкт-Петербурге или Москве. Или вообще и там и там. Меня вдохновляет, что в России так много талантливых женщин, которые до сих пор вручную создают потрясающие вещи. Мы хотим быть частью этого культурного кода.
Моя лучшая подруга — русская фотомодель Лиза Адаменко. Она столько раз приезжала в Италию за последние годы, а я много раз ездила к ней в гости. А мама лет шесть или семь назад жила в российской квартире Ульяны Сергеенко (модельер и основательница бренда Ulyana Sergeenko. — Ред.) около года. Мы обожаем там бывать.
«Мы ничего плохого не сделали».
— Итальянская индустрия моды и кино вам знакомы изнутри. Какой опыт и знания вы хотели бы перенести в Россию — и наоборот?
— Я не думаю, что нам нужно каким-либо образом вносить свой вклад в российскую индустрию кино и сериалов. В последнее время я смотрю очень много российских сериалов. Они настолько потрясающие, что, возможно, на самом деле это Италии стоит поучиться у русских.
— Как к вашему решению относится семья и ближайшее окружение? Не боитесь ли репутационных и профессиональных издержек в Италии?
— Боимся ли мы недовольства итальянцев? Нет. Особенно моя мама. В ее возрасте, с такими достижениями в карьере, славой, которую она принесла Италии и всему миру благодаря своему имени и творчеству, думаю, вообще нечего бояться.
Я хотела бы уточнить: даже больше, чем какое-либо давление, мы чувствовали именно некую неприязнь в Италии. Поэтому я прошу российское гражданство. Мы ничего плохого не сделали, и мне не хочется, чтобы нас критиковали или подвергали остракизму за посещение второй родины.
— Учитывая, что Орнелла Мути еще в прошлые годы открыто говорила о желании получить гражданство РФ, можно ли это назвать семейной позицией?
— Моя мама уже подавала документы на ВНЖ, а потом и на гражданство. Но из-за пандемии COVID-19 заявку не удовлетворили, и теперь мама собирается вновь подать на гражданство.
Справка «Известий».
Найке Ривелли — итальянская певица, модель, дочь актрисы Орнеллы Мути. Ривелли известна смелыми фотосессиями, музыкальными экспериментами под псевдонимом Nayked и работами в кино, включая картину «Казанова» с Хитом Леджером и сериал «Граф Монте-Кристо» с Жераром Депардье. В России Найке неоднократно участвовала в значимых культурных событиях: в 2017 году появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, в 2024-м открыла показ MaisonESVE на Московской неделе моды в «Манеже», а в 2025 году заявила о намерении получить российское гражданство.