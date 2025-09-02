И пусть удача будет с ними: новые «Голодные игры» вышли в кинотеатрах РФ

— Фильм вошел в первую десятку, поэтому, безусловно, фанаты франшизы, которые уже успели посмотреть релиз в момент официального выхода, смогли освежить впечатление и посмотреть фильм еще раз, но на большом экране, для которого он и был создан. Часть саги могла собрать еще больше, если бы у релиза было время как-то промаркетироваться. Всего чуть больше недели прошло с момента, как о выходе фильма в прокат объявил дистрибутор, — сказала она.