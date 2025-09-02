И пусть удача будет с ними: новые «Голодные игры» вышли в кинотеатрах РФ

«Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым потеряли лидерство в российском прокате. На второй уикенд после премьеры лента записала на свой счет еще 11 млн рублей и сместилась на пятую строчку бокс-офиса. Первое место занял мультфильм «Доктор Динозавров», следом расположился японский триллер «Выход 8». С седьмой строчки рейтинга в отечественном прокате стартовали «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». «Известия» — об итогах кинопроката в выходные.
Адаптация видеоигры «Выход 8» в топе бокс-офиса.
Новички российского кинопроката сместили с первых строчек бокс-офиса лидеров предыдущих выходных. Комедия «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым во второй уикенд записала на свой счет, по данным ЕАИС, еще 11 млн рублей и с первой строчки спустилась на пятую. Американский боевик «Диспетчер» переехал со второй позиции на шестую. На их места пришли отечественный мультфильм «Доктор Динозавров», который в дебютный уикенд принес 48 млн, и японский триллер «Выход 8» — он заработал около 43 млн. Последний, кроме того, показал самую высокую среднюю заполняемость зала в топе бокс-офиса — 16 человек на сеанс.
«Выход 8» — первая адаптация видеоигры, которая была представлена на Каннском кинофестивале. Действие разворачивается в метро. Главный герой оказывается заперт в лабиринтах подземки, которые начинают сводить его с ума. Каждая ошибка на пути к выходу отбрасывает его в начало.
— Экранизация популярной игры показала достойные результаты не только в российском прокате и на родине, но и по всему миру. Игра имеет колоссальную виральность и высокие продажи, отвечая на востребованность феномена лиминальных пространств, которые активно осваиваются в интернете и визуальной культуре в целом. Аналогичных проектов для молодой и прогрессивной аудитории на уикенде не было, поэтому фильму было в целом не с кем конкурировать, — объяснила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
На третьей строчке рейтинга еще одна российская новинка — фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым в роли привидения, терроризирующего новых жильцов его обители. Лента заработала на старте почти 29 млн рублей.
По-прежнему в топе главный старичок бокс-офиса — «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. В прокате фильм уже два с половиной месяца. В минувший уикенд он занял четвертую строчку рейтинга, записав на свой счет еще около 13 млн рублей. Общие сборы картины преодолели отметку в 800 млн. В центре сюжета противостояние деда старых понятий и его внука, фаната нейросетей и современных технологий.
Приквел «Голодных игр» в кино.
Не самый удачный старт показали последние «Голодные игры». Приквел серии «Баллада о змеях и певчих птицах» в первые выходные в российском прокате заработал всего 9 млн рублей и занял лишь седьмую строчку рейтинга. Вероятно, дело в том, что поклонники саги давно посмотрели фильм в Сети. В мировом прокате картина, повествующая о юности Кориолана Сноу — в будущем деспотичного президента Панэма, — вышла еще в 2023 году. Впрочем, даже спустя столько времени релиз в РФ Ольга Зинякова считает целесообразным.
— Фильм вошел в первую десятку, поэтому, безусловно, фанаты франшизы, которые уже успели посмотреть релиз в момент официального выхода, смогли освежить впечатление и посмотреть фильм еще раз, но на большом экране, для которого он и был создан. Часть саги могла собрать еще больше, если бы у релиза было время как-то промаркетироваться. Всего чуть больше недели прошло с момента, как о выходе фильма в прокат объявил дистрибутор, — сказала она.
В следующем году фанатов саги ждет еще один фильм серии, который на этот раз расскажет о молодости Хеймитча Эбернети — победителя Пятидесятых Голодных игр и в будущем наставника Китнисс. К слову, в феврале 2025-го «Известия» эксклюзивно публиковали фрагмент книги, которая легла в основу этой ленты.
Посещаемость кинотеатров в России по-прежнему невысокая — около 700 тыс. зрителей за киновыходные. Среди потенциальных лидеров следующего уикенда — триллер Марюса Вайсберга «Вниз», который может рассчитывать, как минимум, на огромную фан-базу Егора Крида, исполнившего одну из главных ролей. Его герой в день собственной свадьбы застревает в лифте небоскреба с возлюбленной в исполнении Анфисы Черных и загадочным безумцем, которого сыграл Игорь Миркурбанов. За кассу также поборются корейский «Всеведущий читатель» и спортивный триллер «Вес победы» с Орландо Блумом в роли боксера.