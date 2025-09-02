Шведская сага закончилась: «Ливерпуль» дважды за лето побил рекорд АПЛ по тратам за одного игрока

Всего же «Ливерпуль» за лето потратил на новых игроков €483 млн, что также является рекордом по затратам в течение одного трансферного окна. Ранее достижение принадлежало «Челси», который летом 2023 года потратил на усиление €464 млн. Помимо Вирца и Исака к клубу присоединились Уго Экитике (€95 млн), Милош Керкез (€46,9 млн), Джереми Фримпонг (€40 млн), Джованни Леони (€31 млн) и Армин Печи (€1,78 млн).