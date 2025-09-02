Дмитрий и Полина Дибровы вместе отвели трех сыновей на линейку

Телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной, с которой разводится, посетил школьную линейку. 31 августа в учебном заведении троих сыновей супругов прошел праздник.
Ученики и родители пришли в расслабленных образах и провели время вместе. Полина выбрала спортивный «лук» — короткий топ, шорты и кепку. Дмитрий предпочел классический костюм.
— Праздник в нашей школе прошел вчера. И да, видела ваши комментарии. В нашей школе нет формы ни для взрослых, ни для детей, поэтому вольна выбирать, что хочу, ровно как и дети, — рассказала Диброва в соцсети.
В беседе со «СтарХитом» она отметила, что развод разводом, но в воспитании детей они с супругом действуют заодно.
— Для нас с Димой главное — дети, поэтому в такой важный для них день мы вместе. В эту школу ходят все наши дети, и мы ей очень довольны, — заявила Полина.
В конце июля стало известно, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой на свет появилось трое детей, стала связь Полины с супругом ее подруги. За месяц, в течение которого разгорается этот скандал, стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их бывшие супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».