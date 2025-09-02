Дмитрий и Полина Дибровы вместе отвели трех сыновей на линейку

В конце июля стало известно, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой на свет появилось трое детей, стала связь Полины с супругом ее подруги. За месяц, в течение которого разгорается этот скандал, стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их бывшие супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».