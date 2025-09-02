ФСБ опубликовала документы о подготовке Японии нападения на СССР

Однако не все японские командиры согласились с условиями капитуляции. 18 августа 1945 года в ходе Курильской десантной операции советские войска высадились на остров Шумшу, где дислоцировалась крупная военно-морская база японцев. Командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки согласился с условиями капитуляции лишь 23 августа. В итоге на острове Шумшу было взято в плен около 12 тысяч японских военнослужащих, в том числе один генерал, 525 офицеров и 11,7 тысяч унтер-офицеров и солдат. Этот эпизод был одним из последних сражений Второй мировой войны. В тот же день, 23 августа, без сопротивления сдался японский гарнизон на острове Парамушир.