Подготовлен проект указа о внесении изменений в стратегию развития Арктики

Он отметил, что по поручению президента РФ по итогам прошедшего в марте Международного арктического форума разработаны предложения по обновлению Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, горизонты планирования в обновленной стратегии предложено расширить до 2050 года.