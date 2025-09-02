Календарь на 2 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

2 сентября 1945 года вошло в историю как дата официального завершения Второй мировой войны. В этот день на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе представители Японии подписали акт о капитуляции. Документ закрепил итоги крупнейшего военного конфликта XX века, унесшего жизни десятков миллионов людей. С этого момента война окончательно завершилась, а мир вступил в новую эпоху, где началось формирование послевоенного устройства и международных организаций. В России и многих странах мира эта дата вспоминается как символ окончания жестокого противостояния и важное напоминание о цене мира.