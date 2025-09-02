Крупнейший в этом году пожар на юге Турции тушат 20 вертолётов

Ранее KP.RU уже писал, что на протяжении нескольких дней пожары в Турции только усиливаются, переместившись на северо-запад страны. Пять провинций — Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса — оказались в зоне сильнейшего задымления и огня. Позднее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил о десяти погибших в одной только провинции Эскишехир.