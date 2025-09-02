Крупнейший в этом году пожар на юге Турции тушат 20 вертолётов

Власти турецкой провинции Денизли сообщают о масштабном лесном пожаре на юге страны. Для борьбы с огнем задействованы 20 вертолетов и свыше 2000 спасателей.
Напомним, что возгорание продолжается с 29 августа, а порывистый ветер способствует усилению пламени и распространению огня.
«Лесной пожар в районе Булдан тушат 20 вертолетов, 619 транспортных средств и 2205 человек. Мощность пожара снижается, но тушение продолжается», — следует из сообщения пресс-релиза.
В результате пожара власти организовали эвакуацию населения из 84 жилых строений, расположенных в двух деревнях.
Ранее KP.RU уже писал, что на протяжении нескольких дней пожары в Турции только усиливаются, переместившись на северо-запад страны. Пять провинций — Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса — оказались в зоне сильнейшего задымления и огня. Позднее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил о десяти погибших в одной только провинции Эскишехир.