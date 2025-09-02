Ученые спрогнозировали страшный удар солнечной плазмы

«Облако солнечной плазмы только что прошло по направлению к Земле через спутники в 1,5 миллиона километров от планеты… Космические аппараты, расположенные в так называемой точке Лагранжа только что, в 23:35 по московскому времени зарегистрировали прохождение фронтальных структур солнечного выброса плазмы. Измеренная скорость солнечного вещества составляет 650 километров в секунду», — рассказали ученные в telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».