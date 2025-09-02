Скрывались от СССР: Поиски «Титаника» в 1985 году были прикрытием для секретной миссии США

Как пояснил океанограф, американские военные поддержали разработку и финансирование новейшей системы «Арго» с дистанционно управляемыми аппаратами для передачи видео на поверхность не только из научных побуждений. Главной целью Пентагона было применение технологии для выяснения обстоятельств гибели атомных субмарин «Трешер» и «Скорпион», а также сбора разведданных о состоянии их реакторов и вооружения. Баллард, в свою очередь, сумел договориться с командованием о том, чтобы после выполнения основной миссии использовать оставшееся время для реализации своей давней мечты по поиску легендарного лайнера, что и послужило идеальным прикрытием для истинных намерений военных, скрываемых от Советского Союза.