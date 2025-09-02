Во Львове завершили эксгумацию останков польских солдат

Археологи обнаружили два погребальных рва размером примерно 2,5 на 4 метра, расположенных на расстоянии около двух метров друг от друга. Согласно архивным данным, в одном из них покоятся солдаты, погибшие в бою 12 сентября 1939 года, а во втором — павшие несколькими днями позже. По оценкам исследователей, в этих ямах могут находиться останки от 40 до 50 человек, хотя точное число установить пока не удалось.