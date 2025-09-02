Во Львове завершили эксгумацию останков польских солдат

Во Львове завершились работы по эксгумации останков польских солдат, погибших в начале Второй мировой войны. По предварительным данным, в захоронениях могут находиться останки от 40 до 50 человек, сообщило Министерство культуры Украины.
Ведомство отметило, что совместная группа украинских и польских специалистов закончила исследования на территории бывшего кладбища в Збоище, ныне входящего в городскую черту Львова.
Археологи обнаружили два погребальных рва размером примерно 2,5 на 4 метра, расположенных на расстоянии около двух метров друг от друга. Согласно архивным данным, в одном из них покоятся солдаты, погибшие в бою 12 сентября 1939 года, а во втором — павшие несколькими днями позже. По оценкам исследователей, в этих ямах могут находиться останки от 40 до 50 человек, хотя точное число установить пока не удалось.
Раскопки продолжались более четырех недель, а перезахоронение останков намечено на первую неделю октября. Кроме того, в конце сентября украинские специалисты планируют начать археологические работы в польском селе Юречкова, где, предположительно, погребены бойцы Украинской повстанческой армии*. Напомним, 11 июня Киев разрешил Польше эксгумировать останки военных 1939 года во Львове.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.