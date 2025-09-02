Министр Хили: Британия поставила Киеву 60 тысяч снарядов за 50 дней

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что за 50 дней британская сторона передала Украине около 60 тысяч снарядов, а также 2,5 тысячи беспилотных систем.
«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине», — сказал он в ходе своего выступления в парламенте.
По словам Хили, за это время было направлено почти пять миллионов патронов, примерно 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов, а также ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем. Кроме того, украинская сторона получила 30 транспортных средств и 200 систем радиоэлектронной борьбы и ПВО.
Ранее сообщалось, что Британия продолжит заниматься подготовкой солдат Вооружённых сил Украины в следующем году. Хили заявил, что с начала 2022 года по программе Interflex «жизненно важные боевые навыки» получили свыше 50 тысяч украинских новобранцев.