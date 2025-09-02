Пользователи жалуются на перебои работы сайта федерального ведомства

На странице портала появляется надпись об ошибке.
Пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официального сайта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. При попытке перейти на главную страницу ресурса появляется сообщение: «Что-то пошло не так».
«Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта ФАС», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Причины сбоя в работе сайта ФАС пока не уточняются.
Ранее, 22 августа, массированной DDoS-атаке подвергался портал «Госуслуги», однако, по данным Минцифры РФ, все атаки были успешно отражены, и сайт продолжал работать в штатном режиме. Тогда ведомство отмечало, что незначительное число пользователей могли столкнуться с временными трудностями при входе на портал.
При попытке зайти на страницу Федеральной антимонопольной службы появляется надпись об ошибкеФото: URA.RU.