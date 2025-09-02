Пользователи жалуются на перебои работы сайта федерального ведомства

Ранее, 22 августа, массированной DDoS-атаке подвергался портал «Госуслуги», однако, по данным Минцифры РФ, все атаки были успешно отражены, и сайт продолжал работать в штатном режиме. Тогда ведомство отмечало, что незначительное число пользователей могли столкнуться с временными трудностями при входе на портал.