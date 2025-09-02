Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи жалуются на перебои работы сайта федерального ведомства

Пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официального сайта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. При попытке перейти на главную страницу ресурса появляется сообщение: «Что-то пошло не так».

На странице портала появляется надпись об ошибке.

Пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официального сайта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. При попытке перейти на главную страницу ресурса появляется сообщение: «Что-то пошло не так».

«Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта ФАС», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Причины сбоя в работе сайта ФАС пока не уточняются.

Ранее, 22 августа, массированной DDoS-атаке подвергался портал «Госуслуги», однако, по данным Минцифры РФ, все атаки были успешно отражены, и сайт продолжал работать в штатном режиме. Тогда ведомство отмечало, что незначительное число пользователей могли столкнуться с временными трудностями при входе на портал.

При попытке зайти на страницу Федеральной антимонопольной службы появляется надпись об ошибкеФото: URA.RU.