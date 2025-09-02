«Нарушение границ СССР и применение бактериологического оружия»: стали известны жуткие действия Японии во времена Второй мировой войны

«Советские органы государственной безопасности и внутренних дел провели колоссальную работу по сбору доказательств, подтверждающих проведение Японией разработок бактериологического оружия и его испытания на живых людях. С этой целью в августе 1947 года было заведено разыскное дело “Бактериологи”, в которое подшивались все материалы», — передает ФСБ.