«Нарушение границ СССР и применение бактериологического оружия»: стали известны жуткие действия Японии во времена Второй мировой войны

ФСБ обнародовала документы о подготовке нападения Японией на СССР.

Источник: Комсомольская правда

В рассекреченных ФСБ России архивных документах раскрываются детали подготовки японской стороной агрессии против Советского Союза в рамках Второй мировой войны.

В опубликованных документах содержатся как обоснования экспансии японских милитаристов, так и доказательства их подготовки к применению бактериологического оружия против Советского Союза.

При этом обнародованная справка погранвойск НКВД от 20.02.1946 г. содержит статистику враждебных действий Японии против СССР.

«Советские органы государственной безопасности и внутренних дел провели колоссальную работу по сбору доказательств, подтверждающих проведение Японией разработок бактериологического оружия и его испытания на живых людях. С этой целью в августе 1947 года было заведено разыскное дело “Бактериологи”, в которое подшивались все материалы», — передает ФСБ.

Напомним, что ранее ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Мариуполе.