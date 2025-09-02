Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Посещение курильского острова Шумшу, где в августе прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции, запланировано большой группой, состоящей из молодежи, активистов, ветеранов, на 3 сентября по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией, сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В мае Трутнев пригласил вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцина и китайских коллег посетить в сентябре курильский остров Шумшу и принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией.
«Посещение острова большой группой людей — будут доставлены из Северо-Курильска водным транспортом, — планируется 3 сентября. В составе группы — молодежь, активисты и ветераны. В программе — посещение, возложение венков и цветов на Мемориальном комплексе, обход по маршрутам острова», — сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что с точки зрения логистики добраться до Шумшу не самое простое мероприятие.
«Но это кусок нашей истории. Причем история замечательная, победоносная и вселяющая уверенность в следующее поколение. Поэтому я уверен, что Шумшу надо сохранить. Я очень благодарен всем людям, которые уже приняли участие в работе и еще примут, для того чтобы мы помнили сражение на Шумшу, помнили, как закончилась Великая Отечественная война, и помнили, как ребята, которые там бросались в воду с десантных катеров, по сути дела, разгромили Квантунскую армию. Даже представить себе сложно… Вы знаете, сила любого народа основана на памяти», — заявил вице-премьер, отметив, что мы будем хранить память о героях и дальше двигаться вперед, чтобы наша страна побеждала всегда.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941—1942 годах напасть на СССР.