Штокер: тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке

Тема вступления Австрии В Североатлантический альянс не находится на повестке, заявил австрийский канцлер Кристиан Штокер.
Он подчеркнул, что Австрия является нейтральным государством. Её нейтралитет «не подлежит сомнению».
«Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема вступления в НАТО для нас вообще не стоит», — сказал Штокер.
Комментарий прозвучал в интервью австрийскому телеканалу ORF. Штокер прокомментировал слова Дмитрия Медведева.
Напомним, зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что РФ ответит в случае вступления Австрии в Североатлантичекий альянс, как отвечала на военные угрозы, связанные с присоединением к НАТО Финляндии и Швеции.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, Карин Кнайсль рассказала, что ЕС стал военным союзом.