Штокер: тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке

Канцлер Австрии подчеркнул, что страна является нейтральным государством.

Источник: Аргументы и факты

Тема вступления Австрии В Североатлантический альянс не находится на повестке, заявил австрийский канцлер Кристиан Штокер.

Он подчеркнул, что Австрия является нейтральным государством. Её нейтралитет «не подлежит сомнению».

«Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема вступления в НАТО для нас вообще не стоит», — сказал Штокер.

Комментарий прозвучал в интервью австрийскому телеканалу ORF. Штокер прокомментировал слова Дмитрия Медведева.

Напомним, зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что РФ ответит в случае вступления Австрии в Североатлантичекий альянс, как отвечала на военные угрозы, связанные с присоединением к НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, Карин Кнайсль рассказала, что ЕС стал военным союзом.

