Облако солнечной плазмы ударило по Земле, началась магнитная буря

Солнечное вещество, выброшенное во время вспышки М2.76, двигалось к Земле со скоростью 650 км/с. На основе расчётов движения этого выброса сформировали геомагнитный прогноз. Прогнозируемые геомагнитные возмущения продлятся от 30 до 45 часов. Эти возмущения охватят весь вторник, 2 сентября, и часть среды, 3 сентября. Пик геомагнитных бурь ожидают около полудня во вторник, когда индексы достигнут уровня Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3.