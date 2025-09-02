Облако солнечной плазмы достигло Земли — возможна магнитная буря в ближайший час

Облако солнечной плазмы, вызванное мощной вспышкой на Солнце, достигло Земли, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
По данным специалистов, выброс вещества сопровождался вспышкой класса М2.76 и двигался к нашей планете со скоростью около 650 км/с. В ближайший час возможен пробой геомагнитного поля, что приведёт к началу магнитных бурь и появлению полярных сияний.
В сообщении отмечается: «Теперь кто кого. Если геомагнитное поле не выдержит, начнутся яркие полярные сияния и магнитные бури». Эксперты продолжают мониторинг ситуации и рекомендуют быть готовыми к возможным геомагнитным возмущениям.