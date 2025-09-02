Облако солнечной плазмы достигло Земли — возможна магнитная буря в ближайший час

По данным специалистов, выброс вещества сопровождался вспышкой класса М2.76 и двигался к нашей планете со скоростью около 650 км/с. В ближайший час возможен пробой геомагнитного поля, что приведёт к началу магнитных бурь и появлению полярных сияний.