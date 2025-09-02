Флотилия экоактивистки Тунберг возобновила путь к сектору Газа

Как передает AFP, суда, участвующие в акции протеста при участии Греты Тунберг, возобновили плавание к берегам сектора Газа после вынужденной остановки, вызванной сложными метеоусловиями.
По данным агентства, работающих в барселонском порту, флотилия возобновила движение в 17:30 GMT (20:30 по мск).
Предстоящая акция станет четвертой в этом году попыткой прорыва морской блокады сектора Газа и, по заявлениям организаторов, крупнейшей за последние 18 лет морской операцией по доставке гуманитарных грузов в палестинский регион.
Движение активистов, теперь действующее под названием «Глобальная флотилия Сумуда», сменило прежнюю организацию «Флотилия свободы».
Напомним, что накануне шторм заставил флотилию Тунберг вернуться в Испанию, не дойдя до Газы.
При этом ранее Израиль заявил, что Тунберг может попасть в тюрьму из-за попыток прорвать блокаду сектора Газа по морю.