Флотилия экоактивистки Тунберг возобновила путь к сектору Газа

Флотилия Тунберг продолжает путь к сектору Газа после остановки из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Как передает AFP, суда, участвующие в акции протеста при участии Греты Тунберг, возобновили плавание к берегам сектора Газа после вынужденной остановки, вызванной сложными метеоусловиями.

По данным агентства, работающих в барселонском порту, флотилия возобновила движение в 17:30 GMT (20:30 по мск).

Предстоящая акция станет четвертой в этом году попыткой прорыва морской блокады сектора Газа и, по заявлениям организаторов, крупнейшей за последние 18 лет морской операцией по доставке гуманитарных грузов в палестинский регион.

Движение активистов, теперь действующее под названием «Глобальная флотилия Сумуда», сменило прежнюю организацию «Флотилия свободы».

Напомним, что накануне шторм заставил флотилию Тунберг вернуться в Испанию, не дойдя до Газы.

При этом ранее Израиль заявил, что Тунберг может попасть в тюрьму из-за попыток прорвать блокаду сектора Газа по морю.

