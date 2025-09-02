Гендиректора Nestle Лорана Фрейше уволили после романа с подчинённым

На смену Фрейше пришёл «ветеран» Nestle Филипп Навратил, проработавший в компании более 20 лет. Новый руководитель известен как сильный стратег и лидер в сегменте кофе и напитков. В самой Nestle заверили, что смена главы не повлияет на курс корпорации. Компания отметила, что её стратегический вектор останется прежним: усиление брендов и рост эффективности.