В Госдуме предложили запустить программу «Киберспорт против буллинга»

«Киберспорт давно перестал быть просто развлечением — это инструмент развития критического мышления, командной работы и ответственности у молодежи. В рамках этой тенденции я предлагаю запустить инициативу “Киберспорт против буллинга”, направленную на школьников. Цель программы — через игровые форматы и образовательные активности показать детям, что цифровое пространство может быть безопасным, уважительным и поддерживающим», — сказал он РИА Новости.