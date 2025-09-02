В Госдуме предложили запустить программу «Киберспорт против буллинга»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил запустить программу для школьников «Киберспорт против буллинга», чтобы через игровые форматы и образовательные активности показывать детям, что цифровое пространство может быть безопасным.
«Киберспорт давно перестал быть просто развлечением — это инструмент развития критического мышления, командной работы и ответственности у молодежи. В рамках этой тенденции я предлагаю запустить инициативу “Киберспорт против буллинга”, направленную на школьников. Цель программы — через игровые форматы и образовательные активности показать детям, что цифровое пространство может быть безопасным, уважительным и поддерживающим», — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, буллинг и кибербуллинг остаются актуальной проблемой для многих подростков.
«С помощью мастер-классов, турниров и просветительских материалов мы сможем формировать у детей навыки конструктивного общения, умение работать в команде и справляться с конфликтами без агрессии», — считает парламентарий.
По мнению Хамитова, такая программа поможет молодежи не только развивать интеллектуальные и технические навыки, но и воспитывать культуру уважения и взаимопомощи.
«Киберспорт при правильном подходе становится платформой, через которую можно формировать позитивные социальные привычки, которые останутся на всю жизнь», — заключил он.