Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронепоезд Ким Чен Ына пересёк границу с Китаем

Путин может провести переговоры с Ким Чен Ыном в КНР.

Источник: Аргументы и факты

Поезд, в котором северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в КНР для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы во Второй мировой войне, пересёк границу с Китайской Народной Республикой, информирует радиостанция «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. На рассвете спецпоезд перешёл границу», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Ким Чен Ына сопровождают ведущие руководящие сотрудники центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи.

Напомним, помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в КНР. Путин участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, Ким Чен Ын выехал в Пекин на специальном поезде. По информации журналистов, в бронепоезде, на котором Ким Чен Ын направился в Китай, подают лобстеров и французские вина.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше