Бронепоезд Ким Чен Ына пересёк границу с Китаем

Поезд, в котором северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в КНР для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы во Второй мировой войне, пересёк границу с Китайской Народной Республикой, информирует радиостанция «Голос Кореи».
«Ким Чен Ын спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. На рассвете спецпоезд перешёл границу», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Ким Чен Ына сопровождают ведущие руководящие сотрудники центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи.
Напомним, помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в КНР. Путин участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее сообщалось, Ким Чен Ын выехал в Пекин на специальном поезде. По информации журналистов, в бронепоезде, на котором Ким Чен Ын направился в Китай, подают лобстеров и французские вина.