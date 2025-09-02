Бронепоезд Ким Чен Ына пересёк границу с Китаем

«Ким Чен Ын спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. На рассвете спецпоезд перешёл границу», — говорится в сообщении.