Редкое стадо северных плавунов обнаружено у побережья Кабо-Сан-Лукас в Мексике

Команда туристов под руководством менеджера Никласа Мангера услышала от очевидцев о загадочных гигантах и решила проверить информацию. Первоначально на указанном месте животных не обнаружили, однако спустя почти час с помощью дрона удалось зафиксировать 12 северных плавунов, отдыхающих у поверхности океана. По словам Мангера, животные проявили интерес к судну и проплыли очень близко, после чего скрылись в глубинах.