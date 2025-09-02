Ричмонд
Редкое стадо северных плавунов обнаружено у побережья Кабо-Сан-Лукас в Мексике

У побережья мексиканского Кабо-Сан-Лукас замечено редкое стадо северных плавунов — крупных китообразных длиной до 13 метров. Об этом сообщает сайт Discover Wildlife со ссылкой на туристическую компанию Apex Ocean Divers.

Команда туристов под руководством менеджера Никласа Мангера услышала от очевидцев о загадочных гигантах и решила проверить информацию. Первоначально на указанном месте животных не обнаружили, однако спустя почти час с помощью дрона удалось зафиксировать 12 северных плавунов, отдыхающих у поверхности океана. По словам Мангера, животные проявили интерес к судну и проплыли очень близко, после чего скрылись в глубинах.

«Вероятность встретить этих китообразных практически равна нулю, и нам невероятно повезло», — отметил менеджер Apex Ocean Divers. Такие наблюдения позволяют лучше понять поведение одного из самых загадочных морских видов.

Северные плавуны, также известные как клюворылы Бэрда, питаются преимущественно кальмарами, а также скатами и рыбой. В прошлом месяце в США был обнаружен новый вид гигантской луна-рыбы, что свидетельствует о продолжающихся открытиях в морской биологии.

