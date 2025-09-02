Ричмонд
Гендиректора Nestle Фрейше уволили из-за тайного романа с подчинённой

Главу Nestle отправили в отставку за нарушение корпоративного кодекса.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября пресс-служба международной корпорации Nestle официально объявила об отставке генерального директора Лорана Фрейше. Причиной стало нарушение корпоративного кодекса: бывший глава компании поддерживал тайные личные отношения с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle — прочный фундамент нашей компании», — прокомментировал отставку Фрейше председатель совета директоров Пол Бюльке.

Совет директоров утвердил на посту CEO Филиппа Навратила, имеющего 20-летний опыт работы в корпорации. На предыдущих позициях он доказал свою эффективность как руководитель и разработчик стратегии в сегменте кофе и напитков.

Ранее судья из Удмуртии была отстранена от должности за нарушение норм этики.

Кроме этого, в том году был уволен директор автобазы в Тамбове после танцев с ростовой куклой в чулках.