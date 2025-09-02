Гендиректора Nestle Фрейше уволили из-за тайного романа с подчинённой

1 сентября пресс-служба международной корпорации Nestle официально объявила об отставке генерального директора Лорана Фрейше. Причиной стало нарушение корпоративного кодекса: бывший глава компании поддерживал тайные личные отношения с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.
«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle — прочный фундамент нашей компании», — прокомментировал отставку Фрейше председатель совета директоров Пол Бюльке.
Совет директоров утвердил на посту CEO Филиппа Навратила, имеющего 20-летний опыт работы в корпорации. На предыдущих позициях он доказал свою эффективность как руководитель и разработчик стратегии в сегменте кофе и напитков.
