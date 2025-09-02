В Приморье создадут музей памяти замглавкома ВМФ Гудкова

«Вот этот кусок нашей истории — это уже история — он важен не Михаилу и не только его однополчанам, он важен для тех ребят, которые растут, которые думают, как им относиться к Родине, которые думают о том, как научиться ее защищать, как научиться защищать близких. И это должно остаться в памяти нашей страны, так же, как история Великой Отечественной войны… И, конечно, в памяти, в сердцах владивостокцев, молодых ребят должно остаться то, что их предшественники, их отцы, братья сражались самоотверженно, защищали нашу страну», — считает вице-премьер.