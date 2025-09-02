Эксперт Уваров: новое управление РАН сможет «породнить» космос с атомом

Уваров высоко оценил эту инициативу и обрисовал ее возможные перспективы. «Теперь через Управление по космосу в РАН можно будет решать и другие задачи помимо присоединения к союзу “космоса и атома” других перспективных разработок в области электроники, химии, биологии и так далее», — сказал он, добавив, что новый орган поможет этим научным направлениям влиться в решение общей задачи по обеспечению технологического лидерства в космосе.