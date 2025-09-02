Гендиректора Nestle уволили из-за романа с подчиненной

Совет директоров швейцарской корпорации Nestle 1 сентября отправил в отставку генерального директора Лорана Фрекса. Решение было принято после внутреннего расследования, выявившего, что топ-менеджер состоял в романтических отношениях с сотрудником, находившимся у него в подчинении. Об этом сообщает пресс-служба Nestle.