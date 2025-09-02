Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Осадков в Центральной России не будет почти всю неделю, небольшие дожди ожидаются только в Костромской и Ярославской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается», — сказал Вильфанд.
По его словам, небольшие дожди прогнозируются только в Костромской и Ярославской областях.
Также осадки ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, отметил метеоролог.