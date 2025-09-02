Мишонова призвала увеличить количество яслей и мест в детсадах

«Когда семья несёт нагрузку за оплату обучения… молодые люди не решаются на то, чтобы родить ребенка, потому что финансовая нагрузка на семью, на родителей и так высока. Надо отучиться, потом начать зарабатывать. Поэтому здесь, мне кажется, эта мера была бы эффективной. По крайней мере, она бы поддержала, скажем, молодую маму, которая узнала о том, что ждет ребенка. Если ее переведут на бесплатную форму образования — она сможет, например, взять декретный отпуск без страха о том, что, когда выйдет из него, стоимость обучения еще повысится», — добавила Мишонова.