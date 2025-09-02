Мишонова призвала увеличить количество яслей и мест в детсадах

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Для поддержки молодых родителей и стимулирования рождаемости в России необходимо увеличить количество яслей и мест в детских садах, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Нужно увеличить количество ясельных и детских садов, мест в яслях и в детских садах. Нам не хватает яслей. Кстати, после войны также был сделан упор на ясли, и была программа, по которой за три года на 30% увеличили количество ясельных групп в детских садах, и особенно было внимание уделено селам, деревням, маленьким населенным пунктам, потому что людям там надо было работать круглый год, и, конечно, дети должны быть под присмотром», — сказала Мишонова в беседе с РИА Новости.
По её словам, на данный момент нужно поддерживать молодые семьи, убеждать их в ценности семьи, создавать условия, в которых не будет страха перед рождением первого ребенка. К таким мерам поддержки Мишонова также отнесла перевод беременных студенток на бесплатное обучение.
«Когда семья несёт нагрузку за оплату обучения… молодые люди не решаются на то, чтобы родить ребенка, потому что финансовая нагрузка на семью, на родителей и так высока. Надо отучиться, потом начать зарабатывать. Поэтому здесь, мне кажется, эта мера была бы эффективной. По крайней мере, она бы поддержала, скажем, молодую маму, которая узнала о том, что ждет ребенка. Если ее переведут на бесплатную форму образования — она сможет, например, взять декретный отпуск без страха о том, что, когда выйдет из него, стоимость обучения еще повысится», — добавила Мишонова.