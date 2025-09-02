Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Магнитные бури в течение часа»: россиян предупредили о последствиях удара солнечной плазмы о Землю

ИКИ РАН: облако солнечной плазмы прошло по направлению к Земле.

Источник: Комсомольская правда

Совместный мониторинг Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН зафиксировал прибытие к Земле облака солнечной плазмы. Специалисты прогнозируют развитие магнитной бури в течение часа.

«Только что [облако солнечной плазмы] ударило по Земле. Теперь кто кого. Если пробьет [геомагнитное поле], то в течение часа начнутся [полярные] сияния и [магнитные] бури», — следует из текста сообщения.

Согласно уточнению лаборатории, выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышку класса М2.76, двигался в направлении Земли со скоростью 650 км/с.

Ранее KP.RU уже писал об опасных изменениях на Солнце. Так, на поверхности звезды вновь зафиксирован резкий всплеск энерговыделения. Мощность зарегистрированных вспышек достигла уровня М — среднего класса мощности в солнечной активности.