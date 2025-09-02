«Магнитные бури в течение часа»: россиян предупредили о последствиях удара солнечной плазмы о Землю

Совместный мониторинг Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН зафиксировал прибытие к Земле облака солнечной плазмы. Специалисты прогнозируют развитие магнитной бури в течение часа.
«Только что [облако солнечной плазмы] ударило по Земле. Теперь кто кого. Если пробьет [геомагнитное поле], то в течение часа начнутся [полярные] сияния и [магнитные] бури», — следует из текста сообщения.
Согласно уточнению лаборатории, выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышку класса М2.76, двигался в направлении Земли со скоростью 650 км/с.
Ранее KP.RU уже писал об опасных изменениях на Солнце. Так, на поверхности звезды вновь зафиксирован резкий всплеск энерговыделения. Мощность зарегистрированных вспышек достигла уровня М — среднего класса мощности в солнечной активности.