Губерниев рассказал, кого из россиян пустят на Олимпиаду

«Если в FIS найдут какие-то варианты, то на Олимпиаду поедут человека два от России. Причем это будет не Большунов, а, скорее всего, молодежь. Вероятно, Коростелев и кто-то из девочек», — привел его слова портал «ВсеПроСпорт». Комментатор отметил, что шансы на полноценное возвращение сборной крайне малы и рассчитывать стоит только на индивидуальные квоты.