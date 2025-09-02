В Москве запретили принимать на работу исключительно славян: какие профессии попали под ограничения

В надзорном ведомстве пояснили, что подобные публикации нарушают трудовое законодательство и принципы равноправия при трудоустройстве. После выявления нарушений прокуратура направила административный иск в Симоновский суд. В настоящее время объявления, признанные незаконными, с платформы уже удалены.