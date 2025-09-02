Стало известно, что скрывала операция ВМС США по обнаружению «Титаника»

Операция ВМС США по обнаружению «Титаника» служила прикрытием для засекреченной задачи: поиска погибших атомных подводных лодок ВМС США «Трешер» и «Скорпион» в Атлантике. Об этом заявил океанолог Роберт Баллард.
Спустя четыре десятилетия после одного из величайших морских открытий XX века телеканал CNN приоткрыл завесу тайны: опубликована беседа с человеком, который обнаружил «Титаник».
«В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски “Титаника” были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки… Мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находится наша субмарина», — сказал Балларда.
Миссия преследовала разведывательные и исследовательские цели: обследование погибших атомных субмарин ВМС США «Трешер» и «Скорпион» на дне Атлантики. Основным инструментом стал дистанционно управляемый аппарат «Арго» системы Балларда, обеспечивавший трансляцию видео с океанских глубин.
Цель Балларда заключалась в совмещении поисков «Титаника» в официальную программу изучения затонувших субмарин. Такой подход обеспечил ВМС необходимое оперативное прикрытие.
Баллард также раскрывает, что прототип технологии «Арго» был задуман им сразу после провальной экспедиции 1977 года, когда команде не удалось локализовать легендарный лайнер. Позднее Баллард осознал, что катастрофа крупного лайнера неизбежно оставляет на дне обширное поле обломков. Вместо поисков самого судна он сфокусировался на обнаружении цепи затонувших фрагментов «Титаника».
В 1985 году Баллард вошел в историю, совершив на батискафе «Элвин» первое в мире погружение к «Титанику». Среди сохранившихся реликвий он обнаружил детскую куклу, открытые бутылки шампанского и серебряные столовые приборы.
Напомним, «Титаник» затонул через 2 часа 40 минут после удара об айсберг 14 апреля 1912 года во время первого плавания.
