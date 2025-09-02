Дочь Даны Борисовой рассказала, что уменьшила грудь на два размера

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, вышла накануне на связь в соцсети с подписчиками с отдыха на турецком курорте и развеяла слухи о пластике груди.
В ее жизни за последнее время случилось несколько важных событий: она с одобрения мамы сделала себе ринопластику и операцию по коррекции отдельных частей тела — груди, талии и ягодиц; во-вторых, Полина отпраздновала 18-летие и по этому поводу набила новые татуировки.
По ее словам, она сейчас расстроена из-за того, что ей после операции нельзя ходить на спа-процедуры и делать массаж. Также Полина рассказала, что уменьшила грудь с пятого до третьего размера, и теперь ей намного комфортнее.
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала хирургическое вмешательство во внешность дочери Даны Борисовой.
Ранее стало известно, что Дана Борисова подарила дочери Полине на 18-летие пластическую операцию по подтяжке груди и липоскульптурировании тела. Она сообщила, что дочь долго уговаривала сделать ей такой необычный подарок на праздник. Позже девушка рассказала о самочувствии после пластики. Она призналась, что не знает, сколько точно продлилась операция. Полина предположила, что на все манипуляции ушло около шести часов.