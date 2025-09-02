В Госдуме предложили проиндексировать льготы сельским педагогам

По мнению Лантратовой, механизм должен автоматически закреплять компенсацию за каждым педагогом.
В Государственной думе выступили с инициативой проиндексировать льготу ЖКХ для педагогов, трудящихся в сельской местности. С таким письмом к министру труда и социальной защиты Антону Котякову обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
«Прошу рассмотреть возможность внедрения механизма обязательной индексации компенсаций за оплату жилья, отопления и освещения для педагогических работников, проживающих в сельской местности. И представить позицию Минтруда», — следует из письма Лантратовой, которое есть в распоряжении ТАСС.
Как считает депутат, федеральный механизм должен предусматривать автоматическое предоставление компенсации каждому учителю, осуществляющему трудовую деятельность в сельской местности, а также регулярную корректировку выплат без необходимости ежегодно подавать заявление. Кроме того, предполагается, что функции администрирования и контроля за исполнением данной меры будут возложены на региональные министерства образования и социальной защиты.
В сообщении подчеркивается, что согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» и постановлению правительства РФ № 963 от 3 ноября 2013 года, учителям, работающим в сельской местности, полагается компенсация расходов на коммунальные услуги. Вместе с тем индексация данной выплаты не является обязательной мерой и зависит от решений, принимаемых на региональном уровне. Это приводит к значительным различиям в порядке предоставления компенсаций в различных субъектах РФ.
Ранее Лантратова предложила освободить от НДФЛ родителей, рано вышедших из декрета. По мнению депутата, выплаты НДФЛ снижают эффективность ежемесячной поддержки от государства, корыте получают родители во время декретного отпуска.