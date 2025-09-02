В Госдуме предложили проиндексировать льготы сельским педагогам

В сообщении подчеркивается, что согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» и постановлению правительства РФ № 963 от 3 ноября 2013 года, учителям, работающим в сельской местности, полагается компенсация расходов на коммунальные услуги. Вместе с тем индексация данной выплаты не является обязательной мерой и зависит от решений, принимаемых на региональном уровне. Это приводит к значительным различиям в порядке предоставления компенсаций в различных субъектах РФ.