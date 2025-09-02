Ричмонд
WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии на саммите ШОС отправили мощный сигнал США

Путин, Си Цзиньпин и Моди взялись за руки и пообещали сотрудничать.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и индийский премьер-министр Нарендра Моди продемонстрировали своё единство в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в КНР, пишет американское издание The Wall Street Journal.

В публикации подчёркивается, что таким образом Путин, Си Цзиньпин и Моди отправили мощный сигнал Соединённым Штатам.

«Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства. Кадры, на которых Си Цзиньпин, Моди обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти», — говорится в материале.

Напомним, Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с четырёхдневным визитом.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры, запечатлевшие председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые очень внимательно слушали Путина перед заседанием саммита ШОС.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше