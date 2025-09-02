WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии на саммите ШОС отправили мощный сигнал США

«Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства. Кадры, на которых Си Цзиньпин, Моди обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти», — говорится в материале.