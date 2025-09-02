WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии на саммите ШОС отправили мощный сигнал США

Президент Российской Федерации Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и индийский премьер-министр Нарендра Моди продемонстрировали своё единство в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в КНР, пишет американское издание The Wall Street Journal.
В публикации подчёркивается, что таким образом Путин, Си Цзиньпин и Моди отправили мощный сигнал Соединённым Штатам.
«Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства. Кадры, на которых Си Цзиньпин, Моди обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти», — говорится в материале.
Напомним, Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с четырёхдневным визитом.
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры, запечатлевшие председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые очень внимательно слушали Путина перед заседанием саммита ШОС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.