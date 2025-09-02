Ричмонд
В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии

В России могут ввести ответственность за нарушения при назначении ветпрепаратов.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Соответствующее мероприятие содержится в плане по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года.

В нем отражены мероприятия на 2025−2030 годы. Одно из них — «введение административной ответственности за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения» — запланировано на 2026 год.

Должен быть подготовлен соответствующий проект федерального закона, ответственные исполнители — Минсельхоз и Россельхознадзор.

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования, согласно которым ряд ветеринарных препаратов, в том числе антибактериальных, должны отпускаться только по рецепту. Соответствующие нормы содержатся в приказе Минсельхоза от 2022 года.