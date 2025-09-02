В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.