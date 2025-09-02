«Я мог бы творить чудеса»: Вуди Аллен захотел снять Трампа в своем фильме

Американский кинорежиссер и продюсер Вуди Аллен выразил готовность рассмотреть возможность сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом на съемочной площадке.
«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — пояснил режиссер в разговоре с американским комиком и телеведущим Биллом Маром.
Режиссер также упомянул о их предыдущем совместном проекте — фильме «Знаменитость» (1998), где Трамп, еще до своего президентства, исполнил камео, появившись в роли самого себя.
Ранее Украина резко раскритиковала визит Вуди Аллена в столицу для участия в Московской международной неделе кино.
Позднее режиссер ответил на недовольства киевских властей. По мнению Аллена, прекращение культурного диалога в сфере кинематографа не оказывает никакого влияния на развитие конфликта на Украине.