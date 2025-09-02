Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я мог бы творить чудеса»: Вуди Аллен захотел снять Трампа в своем фильме

Вуди Аллен заявил о желании поработать с Трампом на съемочной площадке.

Источник: Комсомольская правда

Американский кинорежиссер и продюсер Вуди Аллен выразил готовность рассмотреть возможность сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом на съемочной площадке.

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — пояснил режиссер в разговоре с американским комиком и телеведущим Биллом Маром.

Режиссер также упомянул о их предыдущем совместном проекте — фильме «Знаменитость» (1998), где Трамп, еще до своего президентства, исполнил камео, появившись в роли самого себя.

Ранее Украина резко раскритиковала визит Вуди Аллена в столицу для участия в Московской международной неделе кино.

Позднее режиссер ответил на недовольства киевских властей. По мнению Аллена, прекращение культурного диалога в сфере кинематографа не оказывает никакого влияния на развитие конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше