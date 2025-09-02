«Я мог бы творить чудеса»: Вуди Аллен захотел снять Трампа в своем фильме

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — пояснил режиссер в разговоре с американским комиком и телеведущим Биллом Маром.